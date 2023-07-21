Мощное пламя охватило квартиру в жилом доме на Дмитровском шоссе — видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 436 0

Семь человек пострадали в результате пожара на Дмитровском шоссе в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для спасения людей был использован подъемный механизм.

На Дмитровском шоссе в Москве произошел пожар в одной из квартир в жилом доме, в результате которого пострадали семь человек, среди них — четыре ребенка. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Все случилось рано утром, около девяти часов по московскому времени. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре — горела квартира на восьмом этаже жилого дома.

Прибыв на место, сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры с помощью подъемного механизма одного человека. Уже к десяти часам утра пожар был локализован. Всего было спасено десять человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мощный пожар охватил мусорный полигон в Ленобласти.

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