«Снимает нагрузку»: как продлить работу батареи телефона

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 92 0

В Роскачестве заявили, что отключение поиска сетей Wi-Fi продлит работу батареи телефона

«Снимает нагрузку»: как продлить работу батареи телефона

Фото: ИЗВЕСТИЯ /ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ

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Если отключить некоторые функции, то можно и ускорить работу гаджета.

Продлить работу батареи своего телефона можно, если отключить поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений. Об этом РИА Новости рассказали специалисты Роскачества.

«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — объяснили эксперты.

Кроме того, следует отказаться от лишних push-уведомлений, живых обоев с анимацией и прорисовкой и функции «Отправлять данные для диагностики». Отмечается, что это, помимо прочего, ускорит работу гаджета, а также не позволит разработчикам отправлять данные об активности на свои сервера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян призвали как можно скорее поменять все пароли от своих социальных сетей, причем не допуская повторения на разных сервисах.

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