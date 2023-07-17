В Совете Федерации призвали срочно всех россиян поменять пароли от соцсетей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 152 0

В сеть утекло огромное количество персональных данных.

В Совете Федерации призвали срочно всех россиян поменять пароли от соцсетей

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Россиян призвали как можно скорее поменять все пароли от своих социальных сетей, причем не допуская повторения на разных сервисах. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он также сообщил, что в интернет утекло огромное количество персональных данных пользователей.

Шейкин напомнил, что при создании нового пароля нельзя использовать цифры подряд, простые слова и короткие комбинации, также лучше сделать буквы разного регистра, добавить специальные символы, да и вообще проследить, чтобы пароль был не менее 12 символов.

К сожалению, компании относятся к персональным данным пользователей достаточно легкомысленно, так как закон об оборотных штрафах за утечки в России пока еще на данный момент не принят.

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