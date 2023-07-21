Заблудившегося Байдена вытащили со сцены в Филадельфии

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Рита Миронова
Рита Миронова 339 0

Джо Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru

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В очередной раз американский президент не смог найти выход после выступления.

Конфузов у американского лидера было столько, что уже не сосчитать. В этот раз Джо Байден не смог самостоятельно спуститься со сцены после выступления в Филадельфии. Трансляцию мероприятия вел американский телеканал C-SPAN.

Американский лидер выступил с речью об экономической политике своей администрации, а после — в моменте потерялся. Байден несколько раз повернулся, сделал несколько шагов в неизвестном для себя направлении. Растерянного президента спас помощник — он рукой указал ему правильный путь.

Падения и конфузы президента Америки скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. В начале июня, например, американский лидер ударился головой при выходе из вертолета. А сколько раз он падал, поднимаясь по трапу! Также он спотыкался на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать смог только при помощи охранников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден практически уснул на встрече с президентом Израиля. 

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