Бегут без оглядки: предприниматели начали массово сворачивать бизнес в Германии

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Четверть предпринимателей в Германии планирует уйти из бизнеса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Zahn; 5-tv.ru

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Тысячи людей уже лишились работы, а казна — многомиллионных налоговых отчислений. Что происходит с экономикой в ФРГ?

Масштабный экономический кризис назревает в Германии. Каждый четвертый предприниматель — это последние данные — собирается уйти из бизнеса.

А те, кто остаются, переводят предприятия за океан — иначе просто разорятся. Тысячи людей уже лишились работы, а казна — многомиллионных налоговых отчислений. В причинах такого массового оттока производителей разобрался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за большой насыщенности внутреннего рынка экономике ЕС угрожает стагнация, поскольку у нее больше не остается возможностей для развития и усовершенствования.

Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что европейцы именно поэтому делают упор на «зеленые» технологии. Они пользуются этой нишей, чтобы хоть как-то развиваться, но это лишь частично перекрывает негативные последствия.

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