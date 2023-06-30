«Самые катастрофические сюжеты»: какая угроза является главной для Европы

|
Аделина Ким
Аделина Ким 10 0

Экономист Беляев: Европа натолкнулась на пределы расширения и развития

«Самые катастрофические сюжеты»: какая угроза является главной для Европы

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Читайте нас в: Дзен Новости

Зачем, по мнению эксперта, европейцы делают упор на «зеленые» технологии?

Из-за большой насыщенности внутреннего рынка экономике ЕС угрожает стагнация, поскольку у нее больше не остается возможностей для развития и усовершенствования. Об этом изданию URA.RU заявил экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Самый большой риск у Европы связан с тем, что со своей внутренней экономикой она натолкнулась на пределы своего расширения и развития. Рынок сверхнасыщенный, и у Европы уже нет сфер, куда бы она могла развиваться и расширяться», — считает эксперт.

По его мнению, европейцы именно поэтому делают упор на «зеленые» технологии. Они пользуются этой нишей, чтобы хоть как-то развиваться, но это лишь частично перекрывает негативные последствия.

При этом развиваться ЕС некуда, что может привести к затуханию темпов роста, добавил экономист. А из этого вытекают и все остальные печальные последствия.

«Это выльется в социально-экономические кризисы. Самые катастрофические не хочется рисовать, но просматриваются и такие сюжеты. Им надо прилагать все усилия для того, чтобы этот сценарий не реализовался, и преодолеть внутреннюю замкнутость», — заключил Беляев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат Государственной думы Михаил Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

17:02
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%
17:02
Яблочко от яблоньки? Врач-психиатр объяснил, почему сын Ефремова выпал из окна
16:54
«Самые катастрофические сюжеты»: какая угроза является главной для Европы
16:46
Пьяные драки и скандалы: сын Михаила Ефремова держит в страхе весь дом
16:36
Варшава хочет разместить у себя ядерное оружие США
16:33
Есть риск: можно ли заразиться паразитами после заказа роллов или суши

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Медвежья услуга: какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео