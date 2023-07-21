«Я набрала»: Пегова разоткровенничалась о постоянной борьбе с лишним весом

Как знаменитость борется с набранными килограммами?

Актриса Ирина Пегова появилась на премьере комедии «За Палыча», где исполнила роль мамы главного героя. 45-летняя артистка выглядела хорошо — посвежевшей и похудевшей. Хотя, возможно, все дело было в удачно подобранном брючном костюме, который отлично подчеркивал достоинства знаменитости и скрывал недостатки.

«На самом деле за лето я набрала три килограмма!» — призналась Пегова изданию KP.RU.

Звезда не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом, то худея, то поправляясь. При этом актриса старается жить активно: она посещает спортивный зал и регулярно делает процедуры по коррекции фигуры.

«Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно», — поделилась она.

А еще артистка, как выяснилось, обожает танцы. После участия в проекте «Танцы со звездами» Пегова настолько влюбилась в них, что теперь участвует в различных конкурсах.

Также звезда следит за питанием — оно для нее составляется по определенным правилам. Так, порция по объему должна быть не больше ее кулачка, а пища должна пережевываться медленно.

С чувством голода она борется с помощью воды. Если спустя десять минут после употребления жидкости аппетит не вернулся, значит, позыв был ложным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова стала хуже видеть после похудения.