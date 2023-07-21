Уже дома: Николая Дроздова вновь выписали из больницы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Николая Дроздова выписали из больницы после отравления

Уже дома: Николая Дроздова вновь выписали из больницы

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Как себя чувствует знаменитый телеведущий?

Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после отравления. Об этом сообщил друг семьи зоолога, композитор и певец Дмитрий Дунаев.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы…» — поделился он.

Ученый в настоящее время находится дома, уточнил Дунаев. Он чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СМИ появилась информация о том, что Дроздову поставили новые диагнозы — у него нашли катаракту и глаукому. Сам он пояснил, что диагнозы были поставлены ему еще давно в глазной клинике.

Сейчас же он лечится и постепенно приходит в себя. Более того, 86-летний телеведущий прекрасно понимает, что послужило причиной его глазных заболеваний.

Дело, по его словам, заключается в проблемах с пищеварением. Из-за этого глаза «застывают и увеличиваются».

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