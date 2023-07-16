Дроздов рассказал правду о своих проблемах с глазами: «Они застывают и увеличиваются»

Знаменитый зоолог признался — с болезнями органа зрения он столкнулся не вчера. Более того, он прекрасно понимает их природу.

В СМИ появилась информация, якобы вновь госпитализированному телеведущему Николаю Дроздову поставили новые диагнозы — нашли катаракту и глаукому. Журналистам 5-tv.ru удалось дозвониться до знаменитого зоолога и поговорить о его состоянии с ним лично.

Дроздов пояснил — диагнозы были поставлены ему еще давно в глазной клинике. Сейчас же он лечится и постепенно приходит в себя. Более того, 86-летний пациент прекрасно понимает, что послужило причиной его глазных заболеваний.

«Это связано с пищеварением. Глаукома и катаракта — это когда не ведется диета. Они застывают и увеличиваются», — прокомментировал Дроздов.

Однако Николай Николаевич продолжает сохранять оптимизм. По его словам, все не так уж и плохо, и через неделю его должны отпустить домой. Точная дата выписки ему пока неизвестна — предстоит еще пережить ряд процедур.

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