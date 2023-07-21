ОСАГО на один день: Госдума приняла новый закон в отношении водителей

Ожидается, что новые нормы вступят в силу через 210 дней после публикации официального документа.

Российские автомобилисты смогу заключать договора ОСАГО сроком на один день. Новый закон приняла Госдума после прохождения всех чтений в пятницу, 21 июля.

При этом уточняется, что будет два типа ОСАГО:

с действием на один год с возможностью установить период использования от трех месяцев;

с действием от одного дня до трех месяцев.

Краткосрочный договор будет вступать в силу через три дня после получения страховщиком всех необходимых документов. При этом поменять срок действия уже нельзя будет.

Ожидается, что новый закон вступит в силу через 210 дней после публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали производить антиблокировочные системы (ABS) и электронные системы динамической стабилизации (ESP) для автомобилей.