В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для авто

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Что будет с ценами на комплектующие, произведенные в России?

В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для авто

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В России начали производить антиблокировочные системы (ABS) и электронные системы динамической стабилизации (ESP) для автомобилей. Первое такое производство было запущено в Костроме, сообщает ТАСС.

«Потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, проводимой правительством России», — сказал замглавы Минпромторга Василий Шпак, побывавший на церемонии открытия.

Он отметил, что цена на комплектующие получилась конкурентной, несмотря на то, что раньше эти системы производили иностранные компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ремонт иномарок в России дешевеет — за год цены на импортные запчасти упали примерно на треть. Кроме того, с середины июля сроки ремонта по ОСАГО для некоторых водителей должны сократиться.

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