Стринги напоказ: что из трендов нулевых вернулось в современную моду

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Рита Миронова
Рита Миронова 57 0

Дизайнер Лара Суровая рассказала, что носить белье напоказ стало модно

Стринги напоказ: что из трендов нулевых вернулось в современную моду

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Говорят, что фэшн-индустрия является цикличной. Что из прошлого вновь стало популярно?

Мода циклична, а это значит, что сейчас в нее возвращаются некоторые вещи прошлого. Например, из нулевых. Издание Газета.ру пообщалось с дизайнером Ларой Суровой и узнало, какие вещи в этом сезоне попадут в тройку самых популярных.

Самыми востребованными, скорее всего, будут микро-юбки и кроп-топы. Также будут популярны укороченные жакеты и рубашки — все это можно носить как вместе, так и раздельно.

Все чаще можно увидеть дам, которые намеренно демонстрируют нижнее белье. Так, выглядывающие из штанов стринги — снова на пике моды, также будут пользоваться популярностью полупрозрачные вещи.

И, наконец, тотал-деним — еще один вернувшийся тренд. Из джинсы шьют брюки, кроп-топы, куртки, платья, юбки, все это — самый запоминающийся тренд нулевых.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы пять вещей, которые визуально старят женщин.

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