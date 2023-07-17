«На пару десятков лет»: названы пять вещей, которые визуально старят женщин

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Полина Долгова
Полина Долгова 55 0

Стилист Лена Чернова заявила, что бесформенные вещи визуально старят

«На пару десятков лет»: названы пять вещей, которые визуально старят женщин

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M10s

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Балахонистые вещи, платья с крупным принтом, а также обувь с перфорацией и платки делают женщин визуально старше. Об этом заявила стилист Лена Червова.

Эксперт считает, что бесформенная одежда, сделанная из тонкого материала, сама по себе не держит форму. Однако некоторые представительницы прекрасного пола выбирают себе именно такие наряды, чтобы спрятать недостатки фигуры, передает издание Газета.ру.

«На самом деле, они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Бесформенные вещи — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба», — подчеркнула Червова.

Сюда же, по ее мнению, стоит отнести платья с вызывающим крупным принтом — это лучше заменить на мелкое изображение флоры. При этом лучше всего к такому «луку» подойдет обувь в мелкую дырочку.

Кроме того, стилист считает, что кофты с рукавом реглан визуально делают женщин старше — да и в целом они мало кому идут. Также Червова заключила, что список «старящих» вещей не будет полным и без небольших платочков на шее.

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