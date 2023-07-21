Виновных нет? В Москве скелет затопил соседей

За помощью обратились перепуганные жильцы дома.

В Останкинском районе Москвы скелет несколько дней заливал соседей снизу. Как стало известно 5-tv.ru, жалоба поступила от жильцов нижнего этажа, которые ни о чем не догадывались.

20 июля специалисты приехали на 3-ю Новоостанкинскую улицу и вскрыли дверь квартиры, на которую жаловались соседи. Впрочем, никакого соседа-изверга внутри не нашли — лишь скелетированные останки тела.

Принадлежали они жительнице квартиры — 65-летней женщине по имени Марина. Сколько времени пролежало тело — неизвестно, но возмещение ущерба за испорченное имущество соседям теперь под вопросом.

Дверь квартиры была закрыта изнутри, поэтому признаков насильственной смерти правоохранительные органы не обнаружили. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве мертвым обнаружен основатель сервиса доставки «Служба 77».