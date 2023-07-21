В Москве мертвым обнаружен основатель сервиса доставки «Служба 77»

Основателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, близкий к ситуации.

Он уточнил, что тело 63-летнего мужчины обнаружили в квартире на Кудринской площади. По данному факту правоохранителями уже начата проверка.

«Предположительно, смерть наступила от онкологического заболевания», — заявил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве обнаружили мертвую женщину, которая раньше была мужчиной. Тогда в квартиру на Перовской улице приехали полицейские, которых вызвала подруга жертвы.