В Москве мертвым обнаружен основатель сервиса доставки «Служба 77»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 596 0

Тело 63-летнего мужчины нашли в квартире в центре столицы.

В Москве мертвым обнаружен основатель сервиса доставки «Служба 77»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Основателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, близкий к ситуации.

Он уточнил, что тело 63-летнего мужчины обнаружили в квартире на Кудринской площади. По данному факту правоохранителями уже начата проверка.

«Предположительно, смерть наступила от онкологического заболевания», — заявил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве обнаружили мертвую женщину, которая раньше была мужчиной. Тогда в квартиру на Перовской улице приехали полицейские, которых вызвала подруга жертвы.

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