Таймураз Боллоев официально стал руководителем компании «Балтика»

Предприниматель Таймураз Боллоев официально с 21 июля стал руководителем пивоваренной компании «Балтика», следует из данных СПАРК.

В карточке компании указано, что Боллоев — руководитель «Балтики» в должности президента.

Боллоев уже руководил этим предприятием на протяжении 13 лет — с 1991 по 2004 год. За это время «Балтика» увеличила объемы производства в 18 раз, стала крупнейшей пивоваренной компанией в РФ, экспортировавшей пенный напиток во все страны СНГ, Германию, Англию, Израиль и другие.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал удачным решением назначение Боллоева в «Балтику». Он указал, что именно этот предприниматель способен не только сохранить это производство, но и заняться его развитием.

Нацеленность на результат: как Боллоев превратил «Балтику» в первый пивоваренный гигант России

В апреле 2008 года компания полностью вошла в состав Carlsberg Group. В 2022 году Carlsberg Group решила покинуть российский рынок и передать бизнес. Указом от 16 июля 2023 года иностранные доли в «Балтике» были переданы Росимуществу. После и стало известно, что президентом компании был назначен Боллоев.