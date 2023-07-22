Татьяна Арнтгольц о трудностях второй беременности: «Не сразу все получилось»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 100 0

Татьяна Арнтгольц призналась, что ей не сразу удалось забеременеть во второй раз

Татьяна Арнтгольц о трудностях второй беременности: «Не сразу все получилось»

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Артистка растит дочь от брака с Иваном Жидковым. Зимой 2021 года она родила сына нынешнему супругу Марку Богатыреву.

Актриса Татьяна Арнтгольц призналась, что ее сын от коллеги по цеху Марка Богатырева — долгожданный ребенок. У пары не сразу получилось обзавестись наследником, несмотря на горячее желание. О трудностях второй беременности в 39 лет звезда кино и сериалов рассказала в интервью для YouTube-шоу Лауры Джугелия.

В первом браке с артистом Иваном Жидковым Арнтгольц родила дочь Марию. После развода девочка осталась жить с мамой, осенью ей исполнится 14 лет. Развод состоялся в 2013-м, а спустя семь лет актриса снова вышла замуж — за Богатырева. Избранник сумел найти подход к падчерице, и вскоре в семье заговорили о пополнении. Данила появился на свет в 2021 году.

«У меня все сосредоточено было на ребенке, он желанный и долгожданный. Не сразу все получилось, нужно было время, но начался ковид, мужчины сели дома — и все произошло», — поделилась Арнтгольц.

Старшая дочь звезды, по ее словам, сильно переживала из-за этой беременности. Разговоры о том, что мама «уже старая и никто у нее никто не родится», не раз повторялись накануне радостного известия. Когда Арнтгольц и Богатырев рассказали девочке обо всем, та еще долго не могла поверить. А теперь она просто обожает брата и с удовольствием остается присматривать за ним, если родители заняты.

«Помню, уснула, а утром просыпается с вопросом: „Мама, а ты правда беременна? Это не сон?“» — вспоминала актриса.

Арнтгольц отметила, что во время беременности обращалась за советом и помощью к сестре-близнецу Ольге. Дочь к этому моменту уже была взрослая, а Татьяна, по собственным словам, многое забыла, и родственница помогла освежить знания о материнстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общего в судьбах похожих как две капли воды сестер Татьяны и Ольги Арнтгольц.

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