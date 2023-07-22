Полянский назвал семь условий для возвращения России в зерновую сделку

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 59 0

Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части соглашения, касающейся российской продукции.

Полянский назвал семь условий для возвращения России в зерновую сделку

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Россия вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Первым условием является освобождение от санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Полянский указал, что речь идет и о подключении этих организаций к SWIFT.

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Вторым — снятие ограничений для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих эти поставки.

Третье условие — возобновление поставок в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

Четвертое условие подразумевает необходимость решения вопросов, связанных с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия.

Пятое — создание беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. В том числе возобновление функционирования аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Шестое условие — все российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, должны быть разблокированы.

И последнее, седьмое — восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, которая должна работать в интересах нуждающихся стран.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ на это Европейский союз решил нарастить военную поддержку Киева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры по зерновой сделке с Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент Турции отказал Зеленскому в сопровождении судов.

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