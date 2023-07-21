Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным о зерновой сделке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 572 0

Он отметил, что страны поддерживают отношения.

Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным о зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры по зерновой сделке с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам в самолете по возвращении из турне по странам Персидского залива.

Турецкий лидер надеется на продолжение черноморской инициативы.

«Мы поддерживаем отношения с Россией. И господин Хакан, мой министр иностранных дел (Хакан Фидан), и господин Ибрагим, глава Национальной разведывательной организации (MIT) (Ибрагим Калын), продолжают свои переговоры», — отметил Эрдоган.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов по диалогу с президентом Турции и российского лидера нет.

Прежде, 17 июля, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как импорт зерна с Украины вызвал жаркое обсуждение в эфире телеканала Polsat между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком, которые даже перешли на мат.

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