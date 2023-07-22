Маша Малиновская сожалеет о неудачной пластике: «Я была очень красивой»

Телеведущая заявила, что не может остановиться — снова и снова срывается, попадает в кабинеты косметологов и хирургов. Но при этом призывает других избегать вмешательств.

Телеведущая Маша Малиновская перенесла не одну пластическую операцию, так называемые уколы красоты. В итоге получила результат, на который не рассчитывала. Сегодня она убеждена, что испортила изначально роскошные внешние данные, стала зависимой от вмешательств. И призывает других женщин не повторять ее ошибок и не погружаться в зависимость от «тюнинга».

Малиновская не скрывает, что увеличивала, а потом уменьшала грудь, корректировала форму носа, удаляла комки Биша, делала инъекции филлеров в губы. Последняя манипуляция привела к деформации, гель «улегся» неравномерно. Последствия неудачного вмешательства, по словам ведущей, исправлять крайне сложно. И долго. Тот самый гель в губах пришлось носить десять лет.

Она считает, что в молодости, когда состоялось первое вмешательство, рядом не оказалось человека, способного ее отговорить. Потом захотелось новых перемен, и опять никто не остановил. Так появилась своеобразная зависимость от пластических операций и других процедур.

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой… Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них… Не могу остановиться, но при этом я против. Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу», — сказала 42-летняя звезда в YouTube-шоу «Жить».

Малиновская отметила, что из-за регулярно меняющихся трендов в бьюти-индустрии женщины по всему миру постепенно становятся одинаковыми. Тянуться к стандартам знаменитость не советует, приводя при этом самый лучший пример — собственный опыт. Ведущая признает, что сама пострадала от трендов, лишив себя естественной красоты.

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