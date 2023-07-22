IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 4 030 0

Певец IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Дочери артиста Василисе исполнилось четыре месяца.

Певец IVAN (настоящее имя Александр Иванов. — Прим. ред.) поделился впечатлениями от отцовства. Четыре месяца назад жена Алина Сухоруких подарила ему дочь Василису. И девочка паре досталась, по словам папы, очень понимающая, хоть еще такая маленькая. Как рассказал артист на презентации нового трека Вячеслава Макарова «Знак Водолея», малышка не доставляет родителям никаких хлопот — одно удовольствие.

«Еще не режутся (зубки. — Прим. ред.), но переполнен положительными теплыми эмоциями, как, наверно, любой новый отец. Гуляем, отдыхаем, это больше похоже на отпуск, потому что работы сейчас не особенно много — ни концертов, ничего. И каждое утро мы выходим с коляской с женой, с Василисой и кайфово проводим время», — признался музыкант.

Иванов отметил, что дочка, несмотря на возраст, удивительно самостоятельная. Василиса совершенно не скучает, если родителям приходится ненадолго отвлечься, интересно проводит время наедине с собой и своими игрушками.

«Она какого-то супервнимания не требует, поэтому это очень спасает, что дома ты можешь заняться параллельно какими-то своими делами. Уткнется в игрушку, начинает изучать, ей ничего особенного пока и не нужно. Не хнычет, не кричит, такого нет. Я счастлив», — заключил артист.

Ребенок в семье Иванова появился крайне покладистый. Однако исполнителю все еще страшно оставаться с малышкой наедине. В эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко IVAN заявил, что еще ни разу не провел целого дня с дочерью без участия супруги или тещи.

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