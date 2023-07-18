«Стремно одному оставаться»: почему IVAN боится свою дочь
IVAN боится оставаться наедине со своей дочерью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Певец в первый раз стал отцом в марте этого года.
IVAN боится оставаться наедине со своей дочерью. В этом певец эксклюзивно признался автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.
По словам музыканта, он готов брать ответственность на себя и помогать своей супруге в воспитании дочери, тем не менее, одному остаться на день с малышкой ему пока страшно.
«Мне тоже стремно одному оставаться. Я не знаю, что с ней делать. Она такая маленькая, а у Алины уже был опыт», — признался IVAN.
Как признается певец, он пока только учится быть отцом. Музыкант очень благодарен своей теще, которая помогает в воспитании их с супругой дочери, ведь иначе, по мнению артиста, они просто-напросто не справились бы.
IVAN любит петь своей трехмесячной малышке песни «Старый клен», «Голубой вагон» и белорусскую колыбельную «Колыханка».
Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN при рождении дочки расплакался.
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