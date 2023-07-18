«Стремно одному оставаться»: почему IVAN боится свою дочь

Певец в первый раз стал отцом в марте этого года.

IVAN боится оставаться наедине со своей дочерью. В этом певец эксклюзивно признался автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам музыканта, он готов брать ответственность на себя и помогать своей супруге в воспитании дочери, тем не менее, одному остаться на день с малышкой ему пока страшно.

«Мне тоже стремно одному оставаться. Я не знаю, что с ней делать. Она такая маленькая, а у Алины уже был опыт», — признался IVAN.

Как признается певец, он пока только учится быть отцом. Музыкант очень благодарен своей теще, которая помогает в воспитании их с супругой дочери, ведь иначе, по мнению артиста, они просто-напросто не справились бы.

IVAN любит петь своей трехмесячной малышке песни «Старый клен», «Голубой вагон» и белорусскую колыбельную «Колыханка».

Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN при рождении дочки расплакался.