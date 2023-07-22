Хочешь сладенького? Разгоряченный Байден кидался в рабочих мороженым в Филадельфии

Лидер государства ел мороженое так, будто попробовал его впервые.

Президент США Джо Байден встретился с рабочими одного из заводом Филадельфии, где сразу же оконфузился, потерявшись в пространстве. Но это еще не все. В конце мероприятия глава государства решил угостить работников холодным мороженым.

На кадрах видно, как Байдену очень тяжело наклоняться вниз к холодильнику, доставая каждому его порцию десерта. Поэтому он решил пойти легким путем и начал просто кидать в рабочих мороженым, которые в тот момент стояли под четким присмотром охраны президента с натянутыми улыбками.

Когда раздача закончилась, Байден решил и сам отведать порцию ледяного десерта. Удивительно, но он ел мороженое так, будто пробует его впервые. Возможно, он проголодался за время пребывания на заводе, или сидит на строгой диете, а тут ему разрешили вкусить лакомство.

До этого глава США не смог самостоятельно спуститься со сцены после выступления. Американский лидер выступил с речью об экономической политике своей администрации, затем несколько раз повернулся, сделал пару шагов в неизвестном для себя направлении. На помощь подоспел его охранник и отвел в нужную сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как заблудившегося Байдена вытащили со сцены в Филадельфии.