«Он получил надлежащий отпор»: посол РФ раскрыл детали вызова в МИД Польши

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 667 0

Посол России Андреев дал надлежащий отпор замглавы МИД Польши после вызова

«Он получил надлежащий отпор»: посол РФ раскрыл детали вызова в МИД Польши

Фото: RADEK PIETRUSZKA / ТАСС

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Дипломата Сергея Андреева вызывали «в срочном порядке» после заявления российского президента. Что было дальше?

Посол России в Варшаве Сергей Андреев раскрыл детали утреннего «экстренного» вызова в МИД Польши. Дипломата попросили явиться после заявления президента РФ Владимира Путина о землях Польши, которые достались им в «дар от Сталина».

В начале разговора с журналистами Андреев отметил, что встреча прошла ожидаемо. Мало того, оппоненты получили надлежащий отпор. В беседе участвовал замглавы МИД иностранного государства Павел Яблонский.

«Естественно, он получил надлежащий отпор, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас в связи с конфликтом в Донбассе, Новороссии и на Украине», — подчеркнул Андреев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин, говоря о землях Польши, указал оппонентам, что именно Советский Союз обеспечил государство землями на Западе. Вместо благодарности иностранный партнеры предпочитают противостоять тем, кто помог им развиваться.

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