Военкор «Известий» Польшаков рассказал о полученных при обстреле ВСУ ранениях

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков записал видео, на котором рассказал о полученных при обстреле украинскими боевиками ранениях в зоне спецоперации.

Националисты нанесли 22 июля удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости в Запорожской области. Четыре представителя СМИ получили ранения различной степени тяжести.

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один в ягодице. На ноге полностью на вылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа тоже на вылет, но там сделали операцию, все зашили, чтобы остановить кровотечение», — рассказал Польшаков.

У оператора «Известий» Дмитрия Шикова были задеты осколком мягкие ткани.

В результате атаки ВСУ погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Его похоронят в родном городе — Екатеринбурге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов со стороны ВСУ была осуществлена не случайно. Дипломат указала на то, что корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.