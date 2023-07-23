Певица Виктория Дайнеко рассказала о своих безответных чувствах к Мигелю

Певица Виктория Дайнеко раскрыла свои нежные чувства к хореографу Мигелю (настоящее имя Сергей Мигелевич Шестеперов. — Прим. ред.). Она была влюблена в него во время съемок пятого сезона «Фабрики звезд», оба артиста тогда участвовали в проекте. Об этом исполнительница рассказала в документальном фильме Первого канала «Фабрика звезд. 20 лет спустя». Однако сам объект страсти, по признанию звезды, не отвечал взаимностью.

На «Фабрику» Дайнеко попала практически случайно: увидела большую очередь у телецентра «Останкино» и решила присоединиться, выяснив причину. И в результате стала победительницей сезона. По словам певицы, о проекте у нее остались только теплые воспоминания, она не понимает коллег по шоу, которые не хотят ассоциировать с ним свою карьеру. Кроме творчества на площадке разгорались и романтические чувства.

До «Фабрики» Мигель был солистом мюзиклов, в том числе знаменитого «Метро». ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

«Я была немножечко влюблена в Мигеля, но Мигель был влюблен в Лерику Голубеву. И я поняла, что надо уже перестать его любить. А потом мне сказали: „Там такой хореограф у нас симпатичный“. И я такая: „О, какой симпатичный“», — вспоминала Дайнеко.

Мигель решил продолжить работу в шоу-бизнесе как танцор и постановщик, не став певцом. У него был недолгий роман с пассией с «Фабрики», который завершился, когда участники вернулись из очередных гастролей. А безответно влюбленная Дайнеко таки познакомилась с симпатичным хореографом Гариком Рудником и вместе с ним создала красивый номер для шоу. А затем отправилась в большое сольное плавание. Она заявила, что всегда гордилась званием «фабрикантки».

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с бессменной ведущей проекта Яной Чуриковой. Она рассказала, чем, отличаются звезды нулевых от современных кумиров публики.