Яна Чурикова объяснила, чем звезды нулевых отличаются от современных

По словам телеведущей, успех артистов первых сезонов «Фабрики звезд» был скорее исключением, чем правилом.

Современные звезды шоу-бизнеса — исполнители и блогеры — добиваются успеха намного раньше, чем их предшественники из нулевых. Такое мнение высказала телеведущая Яна Чурикова в ходе интервью в рамках VK Fest 2023, оглядываясь на опыт участников «Фабрики звезд». Ее не удивляют, что невероятную популярность сегодня обретают не просто юные молодые люди, а буквально дети.

По мнению ведущей, сейчас ребята взрослеют раньше, чем, например, ее ровесники. Связано это, в том числе, с многочисленными историями успеха, произошедшими очень рано — теми самыми историями успеха мальчиков и девочек. Иной раз достаточно одного ролика на YouTube, чтобы прославиться, «выстрелить» и начать творческую карьеру.

«Фабрика» тогда — это было скорее исключение, чем правило, мы все были очень домашние дети. Если мы бунтовали, то нам нужно было что-то такое: «Да! Мы голос улиц!». Для того чтобы детям сейчас состояться и самоутвердиться, не нужно нарушать каких-то мегаправил, которые установили взрослые. Сама среда уже такова… Возможностей для самореализации очень много, бери и делай», — сказала Чурикова.

Когда на экраны вышел первый сезон (из семи) «Фабрики звезд», Яне Чуриковой и самой было немного за 20. Она стала бессменной ведущей и одним из главных лиц проекта. Сегодня она ностальгирует вместе с известными артистами, в которых превратились участники шоу, на своем канале на YouTube, активно занимается наставничеством для молодого поколения, опыт «Фабрики» уникален, по-прежнему актуален и значителен для индустрии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Яна Чурикова рассказала об одном курьезном случае на съемках музыкального проекта, из-за которого едва не лишилась здоровья. Опасный инцидент произошел во врем прямого эфира.