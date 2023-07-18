Яна Чурикова объяснила, чем звезды нулевых отличаются от современных

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 45 0

Телеведущая Чурикова: дети в 2023 году становятся звездами благодаря большим возможностям для самореализации

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам телеведущей, успех артистов первых сезонов «Фабрики звезд» был скорее исключением, чем правилом.

Современные звезды шоу-бизнеса — исполнители и блогеры — добиваются успеха намного раньше, чем их предшественники из нулевых. Такое мнение высказала телеведущая Яна Чурикова в ходе интервью в рамках VK Fest 2023, оглядываясь на опыт участников «Фабрики звезд». Ее не удивляют, что невероятную популярность сегодня обретают не просто юные молодые люди, а буквально дети.

По мнению ведущей, сейчас ребята взрослеют раньше, чем, например, ее ровесники. Связано это, в том числе, с многочисленными историями успеха, произошедшими очень рано — теми самыми историями успеха мальчиков и девочек. Иной раз достаточно одного ролика на YouTube, чтобы прославиться, «выстрелить» и начать творческую карьеру.

«Фабрика» тогда — это было скорее исключение, чем правило, мы все были очень домашние дети. Если мы бунтовали, то нам нужно было что-то такое: «Да! Мы голос улиц!». Для того чтобы детям сейчас состояться и самоутвердиться, не нужно нарушать каких-то мегаправил, которые установили взрослые. Сама среда уже такова… Возможностей для самореализации очень много, бери и делай», — сказала Чурикова.

Когда на экраны вышел первый сезон (из семи) «Фабрики звезд», Яне Чуриковой и самой было немного за 20. Она стала бессменной ведущей и одним из главных лиц проекта. Сегодня она ностальгирует вместе с известными артистами, в которых превратились участники шоу, на своем канале на YouTube, активно занимается наставничеством для молодого поколения, опыт «Фабрики» уникален, по-прежнему актуален и значителен для индустрии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Яна Чурикова рассказала об одном курьезном случае на съемках музыкального проекта, из-за которого едва не лишилась здоровья. Опасный инцидент произошел во врем прямого эфира.

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.42
0.30 101.65
0.45
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе: китайский совет дня...

Последние новости

5:16
Лепс посвятил песню погибшим защитникам Донбасса в своем шоу: «Всегда с нами»
5:01
Страх и обман: СК возбудил уголовное дело по факту похищения россиянина в Сирии
4:54
Ремонт без хлопот: как выбрать надежную малярную кисть
4:45
Яна Чурикова объяснила, чем звезды нулевых отличаются от современных
4:27
В Казани собака вцепилась в лицо шестилетнего мальчика
4:04
«Заигнорил»: маленький сын Ирины Пинчук перестал на нее реагировать

Сейчас читают

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску
«Я предал!» — Лепс признал свою вину в разводе с бывшей женой Анной Шаплыковой
Названы сроки возобновления движения легкового транспорта по Крымскому мосту
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео