В Польше запустили центр по ремонту и обслуживанию украинских Leopard
В минобороны Польши сообщили о начале ремонта украинских танков Leopard
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Первые два танка уже прибыли с Украины на предприятие.
В Польше заработал центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard, которые поступают в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве военной помощи. Об этом сообщил глава Минобороны республики Мариуш Блащак в личном блоге. Впервые о планах создать такое предприятие стало известно весной. Переговоры относительно проекта велись между Польшей и Германией.
В июле немецкая пресса распространила информацию, что Берлин отказался от участия в запуске центра. Источник газеты Handelsblatt, в частности, заявлял — решение было связано с «абсолютно завышенными ценовыми ожиданиями» Варшавы. Тем не менее проект был реализован и запущен, специалисты уже приступили к работе.
«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — сказано в публикации Блащака.
Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
С первых дней спецоперации «коллективный Запад» поддерживает Украину, вводит санкции против РФ и поставляет киевскому режиму вооружения. Что касается Германии, очередной планируемый акт ее содействия на днях прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как писал 5-tv.ru, она предупредила немецких коллег, что предприятие концерна Rheinmetall по производству бронетехники может стать законной целью российской армии, если его построят на Украине.
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