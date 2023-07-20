«Станет целью»: МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине

В ближайшие три месяца там может появится завод по производству и ремонту бронетехники.

Немецкое предприятие концерна Rheinmetall по производству бронетехники вполне может стать законной целью российской армии, если его построят на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В западных СМИ стали обсуждать открытие на Украине в ближайшие три месяца завода по производству и ремонту бронетехники.

«Завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», — сказала в ответ на это Захарова.

До этого глава Украины Владимир Зеленский писал, что Киев будет обслуживать свою технику в европейских компаниях Babcock International, Nexter Systems и Rheinmetall, с которыми страна заключила контракты.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стало известно о планах Rheinmetall закупить у Швейцарии около 100 танков Leopard для Украины.