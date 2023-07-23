«Смертельный удар»: закрытие границы с Россией обернулось проблемами для финнов

Отсутствие российских туристов оставило без работы жителей небольшого городка Виролахти из-за разорения расположенной рядом аутлет-деревни.

Финский аутлет Zsar Outlet Village, расположенный на границе с Россией около пропускного поста «Ваалимаа», обанкротился. Причиной стало отсутствие российских туристов, пишет газета Ilta-Sanomat.

Издание отмечает, что посетителей там теперь совсем нет, а тишину нарушают лишь птицы и гул проезжающих машин. И такая картина наблюдается долгие месяцы.

Zsar Outlet Village по меркам бизнеса «умерла» довольно в молодом возрасте. Торговый комплекс открылся в 2018 году. И планы тогда были большие.

«Международные модные бренды должны были привлечь не только финнов, но и прежде всего российских покупателей. В то время стоимость инвестиций Zsar на первом этапе оценивалась примерно в 40 миллионов евро», — пишет издание.

Однако все пошло иначе. Сначала на снижении потока российских туристов сказалась пандемия COVID-19, а после решение финских властей закрыть границу для россиян.

Ввиду отсутствия покупателей аутлет разорился еще прошлой осенью. Как отметил менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года, это стало ударом и для простых местных жителей, ведь многие остались без работы.

«В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кто-то перешел в другие магазины того же бренда, кто-то лишился заработка. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар», — рассказал он.

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