В Красноярске 14-летняя девочка утонула в озере
В произошедшем разбираются следственные органы.
Фото: www.globallookpress.com
В Красноярске 14-летняя девочка утонула в озере. Трагедия произошла накануне на Таймырской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.
По данным следствия, женщина с двумя дочерьми отправилась на водоем, который расположен недалеко от дома. Одна из девочек во время игры на берегу оступилась и упала с обрыва в болотистое место, оттуда уже не смогла выбраться.
Девочка оступилась и упала с обрыва в болотистое место, выбраться оттуда не смогла.
Следователи проводят проверку по факту инцидента. Исходя из полученных результатов будет принято процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 20-летний москвич хотел освежиться в фонтане на площади Академика Курчатова в московском Щукине и утонул. По предварительной версии, к мгновенной смерти привел удар током.
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