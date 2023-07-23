В Красноярске 14-летняя девочка утонула в озере

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 218 0

В произошедшем разбираются следственные органы.

В Красноярске 14-летняя девочка утонула в озере

Фото: www.globallookpress.com

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В Красноярске 14-летняя девочка утонула в озере. Трагедия произошла накануне на Таймырской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.

По данным следствия, женщина с двумя дочерьми отправилась на водоем, который расположен недалеко от дома. Одна из девочек во время игры на берегу оступилась и упала с обрыва в болотистое место, оттуда уже не смогла выбраться.

Девочка оступилась и упала с обрыва в болотистое место, выбраться оттуда не смогла. ВКонтакте / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ / krk.sledcom

Следователи проводят проверку по факту инцидента. Исходя из полученных результатов будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 20-летний москвич хотел освежиться в фонтане на площади Академика Курчатова в московском Щукине и утонул. По предварительной версии, к мгновенной смерти привел удар током.

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