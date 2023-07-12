Нырнул рыбкой: 20-летний парень утонул в фонтане в московском районе Щукино

Последние минуты его жизни запечатлели камеры видеонаблюдения.

Двадцатилетний москвич хотел освежиться в фонтане на площади Академика Курчатова в московском Щукине и утонул. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел около полуночи 10 июля. По предварительной версии, к мгновенной смерти привел удар током.

На полученных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как парень раздевается и с разбега ныряет в фонтан. После с его стороны не поступает ни единого признака жизни. Девушка, которая была вместе с ним, забирается на бортик фонтана и напуганная случившимся, судя по всему, начинает звать на помощь прохожих.

Неравнодушные помогли вытащить молодого человека из воды. Они вызвали скорую помощь и полицию на место, однако привести парня в чувства уже не удалось. Медики констатировали смерть.

По факту произошедшего проводится проверка. Детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что чиновник из Волгоградской области погиб, спасая тонувшую в шторм девушку в Анапе.