Нырнул рыбкой: 20-летний парень утонул в фонтане в московском районе Щукино

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 39 0

Парень утонул в фонтане в московском районе Щукино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Последние минуты его жизни запечатлели камеры видеонаблюдения.

Двадцатилетний москвич хотел освежиться в фонтане на площади Академика Курчатова в московском Щукине и утонул. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел около полуночи 10 июля. По предварительной версии, к мгновенной смерти привел удар током.

На полученных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как парень раздевается и с разбега ныряет в фонтан. После с его стороны не поступает ни единого признака жизни. Девушка, которая была вместе с ним, забирается на бортик фонтана и напуганная случившимся, судя по всему, начинает звать на помощь прохожих.

Неравнодушные помогли вытащить молодого человека из воды. Они вызвали скорую помощь и полицию на место, однако привести парня в чувства уже не удалось. Медики констатировали смерть.

По факту произошедшего проводится проверка. Детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что чиновник из Волгоградской области погиб, спасая тонувшую в шторм девушку в Анапе.

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