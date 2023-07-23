В Кемеровской области обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика

Бездыханное тело нашли недалеко от дома погибшего.

В Кузбассе тело шестилетнего мальчика нашли в ходе поисковых мероприятий в водоеме, расположенном недалеко от дома погибшего. Об этом сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области в своем Telegram-канале.

Прежде сообщалось, что несовершеннолетний вышел за пределы приусадебного участка дома и не вернулся.

По факту безвестного исчезновения ребенка, следственными органами по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

На данный момент следователями осматривается место происшествия. В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, среди которых — судебно-медицинская, которая установит точную причину смерти.

Расследование уголовного дела продолжается. Прокураторой организована проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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