Певица Слава почтила память умершей от коронавируса матери новой песней

|
Полина Долгова
Полина Долгова 424 0

Почему артистке было тяжело ее исполнять?

Певица Слава почтила память умершей от коронавируса матери новой песней

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) выпустила новую песню, которая посвятила матери, скончавшейся от коронавируса еще в 2021 году. На днях ее самому близкому и родному человеку должно было исполниться 70 лет.

Артистка опубликовал композицию под названием «Ты услышишь меня» в соцсетях, а следом опубликовала ролик с объяснениями в блоге.

По словам артистки, текст песни был написан еще давно, но все это время певице было тяжело ее исполнять.

«И вот сейчас я специально добавила во второй куплет патриотический ритм, потому что она (мама Славы — Прим. Ред.) любила такие песни», — отметила лауреат музыкальных премий.

Также исполнительница хита «Одиночество» отметила, что музыкальная композиция посвящается всем тем, кого рядом с нами нет.

«Но они всегда будут в нашем сердце», — написала она.

«Взбесил меня максимально. Но я простила»: Слава поделилась деталями возвращения к бывшему

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава показала изуродованную пластикой грудь.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля
19:42
Российские военные впервые подбили переданный ВСУ польский танк PT-91
19:31
В Греции провели крупнейшую эвакуацию, с острова Родос вывезли 19 тысяч человек
19:18
Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16
18:57
«Мать года вышла на работу»: Тодоренко оставила больных детей дома
18:37
Захарова резко ответила Киеву на обвинения ВС РФ в атаках на памятники культуры в Одессе

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
«Просыпается токсичное, тянущее чувство»: как быть людям, страдающим плутофобией
«Будет жесткий фейс-контроль»: Владимир Сычев про потенциальных ухажеров дочерей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео