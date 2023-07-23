В Подмосковье мужчина во время застолья взорвал гранату

Сообщается о четвертых пострадавших — двое из них дети.

В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Как стало известно 5-tv.ru, один из участников застолья, находясь в жилом доме, стал демонстрировать взрывоопасный предмет, более того, он, играя с боеприпасом, вынимал и вставлял обратно чеку. По одной из версий, именно в результате неосторожности при обращении с гранатой произошел взрыв и 23-летний житель Ступино погиб.

Кроме одного погибшего, сообщается о четвертых пострадавших — двое из них дети. Несовершеннолетние госпитализированы в медицинские учреждения с различными повреждениями.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы, допрошены потерпевшие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области обнаружено тело пропавшего шестилетнего мальчика.