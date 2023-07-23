«Попрощаемся со всеми птицами»: Илон Маск решил сменить логотип Twitter

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Полина Долгова
Полина Долгова 61 0

Илон Маск заявил, что в скором времени логотип Twitter будет изменен

«Попрощаемся со всеми птицами»: Илон Маск решил сменить логотип Twitter

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

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В ближайшее время бизнесмен удивит общественность новым логотипом.

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил, что скоро логотип сети будет изменен.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал он своей странице.

Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован. Предприниматель добавил, что «сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X».

Прежде бизнесмен объявил о том, что он задумал разработку новых протезов конечностей, которые будут управляться датчиком, вживленным в мозг человека.

По его мнению, для такой модели базой могут послужить уже существующие в Tesla роботы Optimus. И наработки самой компании Маска Neuralink в сфере чипирования мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илон Маск за день потерял почти 19 миллиардов долларов.

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