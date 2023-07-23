Польшаков о состоянии после обстрела ВСУ: «Три осколка будут во мне всю жизнь»

Журналист поблагодарил врачей, хирургов и группу эвакуации.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил о своем состоянии после полученных ранений в зоне спецоперации при ударе со стороны ВСУ. Как стало известно 5-tv.ru, состояние журналиста — нормальное, а на ногах ему сделали перевязку.

«Три осколка так и будут во мне, на всю жизнь. Они не задели жизненно важные органы. Доктора хорошие», — рассказал журналист.

В своем послании Польшаков поблагодарил врачей, хирургов и группу эвакуации.

Также на связь вышел оператор Дмитрий Шиков, который, в свою очередь, заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к исполнению профессионального долга.

«Слава богу мы живы с Ромкой. Да есть ранения, но они не такие серьезные. Спасибо всем большое за помощь, за беспокойство, за заботу. Подлатаемся и будем продолжать свою деятельность», — отметил он.

Подразделения ВСУ нанесли удар по съемочным группам МИЦ «Известия» и РИА Новости. Украинская сторона использовала кассетные боеприпасы. Четыре журналиста получили ранения. Однако не все смогли выжить, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Военкор РИА Новости Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне спецоперации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нападение группу журналистов было спланировано. По словам дипломата, во время обстрела журналисты собирали информацию об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкор «Известий» Польшаков рассказал о полученных при обстреле ВСУ ранениях.