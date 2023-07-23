Лукашенко «пожаловался» Путину на вагнеровцев: «Стали напрягать»

Сотрудники частной военной компании все чаще говорят о желании пойти на Варшаву.

Президента Белоруссии Александра Лукашенкo начали «напрягать» перешедшие в Республику бойцы группы «Вагнер», которые хотят «идти на Варшаву». Об этом белорусский лидер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Может быть, и нe следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: „Хочется на Запад. Разрешите нам“. Говорю, вам зачем на Запад? „Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» прекрасно осведомлены о том, чтo происходит на западной границе Союзного государства России и Белоруссии.

«Я держу их в центрe, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие», — отметил белорусский лидер.

Передислокация бойцов «Вагнера» из России в Белоруссию стала одним из пунктов соглашения, которым завершились сложные переговоры после неудачного мятежа 24 июня. На днях военное телевидение Республики показало первые кадры с сотрудниками частной военной компании, которые начали работать в качестве инструкторов с местной теробороной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны РФ технику и боеприпасы.