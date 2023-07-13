Голод был вовсе не снарядным: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны технику и боеприпасы

Оружия для 50-тысячной группировки, о недостатке которого так кричал Евгений Пригожин, было предостаточно. Только за последний год на содержание ЧВК из бюджета потратили 80 миллиардов рублей.

В Минобороны заявили об окончании процедуры передачи техники от ЧВК «Вагнер». Среди возвращенных машин — современные танки Т-80 и Т-90, РСЗО «Град» и «Ураган», несколько комплексов «Панцирь», десятки минометов и самоходных артиллерийских установок. А еще тысячи тонн снарядов и миллионы патронов.

Только за последний год на содержание ЧВК из бюджета потратили 80 миллиардов рублей. Почему же владелец группировки требовал все больше и больше — выяснил наш корреспондент Иван Литомин.

Военные с блокнотами детально все фиксируют и считают. Снимают на видео, фотографируют и записывают. Автоматы и мины, колесные гаубицы и системы ПВО, БТР и танки. Передача вооружения от ЧВК «Вагнер» в Минобороны проходила несколько дней, и теперь в ведомстве доложили об окончании процедуры.

«Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружений. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Среди переданной техники, десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Если оценить список, как говорят военные, номенклатурно, то становится ясно, что оружия для 50-тысячной группировки было более чем предостаточно: здесь современные танки Т-90 и Т-80, ракетные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Несколько «Панцирей». И десятки минометов и САУ. Особенное внимание на снаряды. В Сети сейчас публикуют вот эти кадры — утверждается, что сняты они на складах ЧВК. Военные насчитали там тысячи тонн: разные калибры для реактивной и ствольной артиллерии, фугасные и кумулятивные для танков, 500 тонн противотанковых и противопехотных мин, почти сто тысяч ручных гранат и миллионы патронов. Это ли снарядный голод?

«Надо смотреть какой арсенал находился непосредственно в тыловых подразделениях самого ЧВК „Вагнер“. Возможно, если бы эти боеприпасы использовались. Может быть, ситуация была не такой критичной, как о ней говорил основатель компании Пригожин», — сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Содержание наемников ЧВК «Вагнера» было полностью курировалось Минобороны, подразделения Пригожина получали все необходимое. Только за последний год на них официально потратили около 80 миллиардов рублей. Но владелец группировки постоянно требовал больше: записывал истеричные ролики, открыто оскорблял военное руководство страны, угрожал, шантажировал.

Стандартные методы работы Евгения Пригожина. Вышедший из колонии бизнесмен, начинавший в 90-х, похоже, умеет вести дела лишь с позиции силы. Вот и ЧВК для него всего лишь очередной бизнес. Новые большие деньги, которые оседали на счетах подконтрольных фирм.

«Это ведь не только деньги, которые выплачивали его людям за участие в боевых действиях, это и обеспечение министерства обороны продуктами питания, обслуживанием вооруженных сил», — сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Поставки питания в армию и строительство воинских частей не прекращались даже когда одиозный мятежник напрямую оскорблял генералов. По данным из открытых источников, компании Пригожина заработали на закупках Минобороны под триллион. Деньги стабильно и вовремя перечисляли Конкорду и другим компаниям бизнесмена.

«Пригожин требовал каких-то сверх лимитов снарядов, но, скорее всего, обвинения в их недостачи объяснялись желанием надавить на руководство министерства обороны. Публичные заявления Пригожина чаще всего были заведомо ложными», — сказал политолог Никита Мендкович.

Вот и передача вооружений ЧВК «Вагнера» лишь вновь подтвердила, что голод, про который кричал, Пригожин оказался вовсе не снарядным. И утолить его было фактически невозможно.