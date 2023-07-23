Макрона и лидеров США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС

Руководство ЮАР проигнорировало просьбы президента Франции об участии в мероприятии.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, который просил допустить его на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, не получил приглашение от руководства ЮАР. Об этом сообщило местное издание News 24.

Уточняется, что другие западные страны, в том числе США и Великобритания, также не были приглашены на мероприятие.

Между тем ожидается, что в этом году саммит БРИКС станет одним из крупнейших. Президент ЮАР Сирил Рамапоса, как председатель объединения, направил приглашения лидерам 70 стран. Речь идет о представителях всего глобального юга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько стран желает вступить в БРИКС.