Власти Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра города Алешки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Украинские боевики пытались убить чиновника ударом ракеты HIMARS по его дому.

Власти Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра города Алешки

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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На главу администрации города Алешки Херсонской области Георгия Журавко украинские боевики совершили покушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря врио главы региона Владимира Василенко.

Он заявил, что Журавко пытались ликвидировать ударом ракеты HIMARS по его дому. К счастью, чиновник в этот момент отсутствовал и не пострадал.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», — цитирует агентство Василенко.

Это не первое покушение украинских боевиков на чиновников Херсонской области. В июне мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что его пытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

В декабре прошлого года ранения в результате подрыва автомобиля получил на тот момент первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк, курировавший вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на главреда RT Маргариту Симоньян, по данным ФСБ, готовилось покушение по заказу украинских спецслужб.

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