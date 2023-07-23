Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей вечной молодости

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 014 0

Лера Кудрявцева сохраняет молодость с помощью тейпов

Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей вечной молодости

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущей 52 года, но выглядит она значительно моложе.

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей вечной молодости. Звезда регулярно делится подробностями своей личной жизни. Вот и бьюти-процедуры не стали исключением. Женщине уже 52 года, но выглядит она значительно младше.

Сейчас телеведущая находится на отдыхе. В личном блоге она показала себя с зелеными тейпами на лице. Многие отмечают, что эти эластичные ленты разглаживают морщины, избавляют мышцы от перенапряжения и восстанавливают контур лица.

Пользователи Сети отметили, что лучше прибегать к косметическим процедурам, чем к пластике. Для Кудрявцевой эти слова не являются пустыми. Ведь она становилась жертвой неудачной операции и после нее боится снова ложится на хирургический стол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева вспомнила, как ее муж впервые остался один с дочерью.

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