Телеведущей 52 года, но выглядит она значительно моложе.

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей вечной молодости. Звезда регулярно делится подробностями своей личной жизни. Вот и бьюти-процедуры не стали исключением. Женщине уже 52 года, но выглядит она значительно младше.

Сейчас телеведущая находится на отдыхе. В личном блоге она показала себя с зелеными тейпами на лице. Многие отмечают, что эти эластичные ленты разглаживают морщины, избавляют мышцы от перенапряжения и восстанавливают контур лица.

Пользователи Сети отметили, что лучше прибегать к косметическим процедурам, чем к пластике. Для Кудрявцевой эти слова не являются пустыми. Ведь она становилась жертвой неудачной операции и после нее боится снова ложится на хирургический стол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева вспомнила, как ее муж впервые остался один с дочерью.