Российские туристы застряли на охваченном огнем греческом острове Родос

Российские туристы сталкиваются с трудностями при эвакуации с греческого острова Родос, где из-за затяжной жары уже несколько дней бушуют лесные пожары. О ситуации на охваченном огнем острове 5-tv.ru рассказали приехавшие на отдых россияне из Челябинска.

По словам молодых людей, сообщения о пожаре и необходимости эвакуироваться застали их в населенном пункте Линдос на юго-востоке Родоса.

«В один момент приходит уведомление, что остров горит, и нам нужно покинуть Линдос и перебраться поближе к основному городу Родосу. Полиция начала всех собирать, эвакуировать. Некоторые не успели забрать личные вещи с документами, уехали без багажа», — рассказали туристы.

Молодые люди признались, что сначала рассчитывали продолжить отдых в другом отеле, подальше от эпицентра пожара. Однако сейчас они понимают, что этим планам не суждено сбыться, так им просто придется перебираться с места на места, спасаясь от пожаров. Пострадать от пожара россияне, по их признанию, не боятся, однако и четкого понимания, как эвакуироваться с острова, у них нет.

«Переживаем-то не особо сильно. Отдых испорчен — это самое главное. От пожара как-нибудь убежим, поскольку эвакуировали за последние пару дней больше 10-15 тысяч человек. Но не знаем, как покинуть остров. Они присылают самолеты, помощь, но непонятна вся ситуация. Никаких гарантий, вот и все», — пояснили туристы.

Пребывание на острове затрудняет невыносимая жара: плюс 47 градусов в тени и более 50 на солнце. Находиться на улице дольше 10-15 минут просто невозможно, посетовали молодые люди.

По словам россиян, пожар на Родосе начался около недели назад. Сначала ничего не предвещало масштабного бедствия, так как горело только одно место в центре острова. Однако на пятый день подул сильный ветер, и пожар всего за один день продвинулся на 30 километров.

Ранее стало известно, что огонь на Родосе уже уничтожил три гостиницы. Экстренные службы пытаются не допустить, чтобы огонь добрался и до остальных построек на острове.

Из-за стремительно распространяющегося пламени власти решили провести эвакуацию жителей острова. Всего из зоны стихийного бедствия по последним данным было вывезено около 19 тысяч человек. Максимальное число людей, которых могут эвакуировать власти в случае ухудшения ситуации — около 30 тысяч человек.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожары в Греции стали следствием экстремально высоких температур. Меры по спасению людей в эфире национального телевидения уже назвали крупнейшей операцией по эвакуации при пожаре за всю историю страны.