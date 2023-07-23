«Мельчайшая пыль»: военный эксперт объяснил принцип действия термобарических мин

Новые боеприпасы начали использовать боевики ВСУ.

Термобарические мины, которые начали применять украинские боевики в зоне спецоперации, содержат жидкость, которая при срабатывании заряда превращается в мельчайшую взрывчатую пыль. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Действуют они (мины — Прим. ред.) очень просто: термобарический заряд — это заряд специальной жидкости, который, вылетая, превращается в мельчайшую пыль взрывчатую, взрывается и сгорает», — объяснил он.

Литовкин отметил, что боеприпас может сработать, даже если пройти недалеко от него: резонанс от давления на грунт передастся мине, и она взорвется. Вместе с тем мину можно обезвредить, если вовремя обнаружить и проявить осторожность.

Сапер с позывным «Рахматулла» ранее сообщил, что украинские боевики начали применять термобарические боеприпасы, которые устанавливаются с дронов, реагируют на движение техники или человека. Российские бойцы уже научились противодействовать новым боеприпасам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден обсуждает с главой киевского режима Владимиром Зеленским поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.