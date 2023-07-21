В Белом доме заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS
Окончательного решения на этот счет еще не принято.
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
Президент США Джо Байден обсуждает с главой киевского режима Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту», — указал Салливан, подчеркнув, что окончательного решения еще не принято.
Белый дом регулярно анонсирует новые пакеты военной помощи Украине. Из бюджета страны выделяются миллиарды на вооружение украинских боевиков, что начинает смущать американцев. Так, известный предприниматель Илон Маск призвал власти США раскрыть информацию о том, как расходуется оказанная помощь Украине.
До этого Вашингтон подтвердил, что переданные Киеву кассетные боеприпасы уже находятся на вооружении у ВСУ. Сообщения об их применение на поле боя вызывает обеспокоенность у ООН.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину.
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