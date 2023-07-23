В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения лесных пожаров

Разбушевавшиеся лесные пожары в Греции на острове Родос не потушить без помощи России, заявил бывший министр обороны страны Панос Камменос.

«Без „Бериева“ (так в Греции называют самолеты-амфибии Бе-200. — Прим. ред.) ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут», — написал Камменос в Twitter.

Российские Бе-200 не раз привлекались для тушения природных пожаров в других странах, в числе которых и Греция. Так, например, в 2021 году в Грецию по просьбе властей страны и поручению президента РФ Владимира Путина направили авиагруппировку, в которую входили Ил-76 и Ми-8, также Греция арендовала для борьбы с огнем у Москвы Бе-200. Тогда самолет российского производства спас Афины от катастрофы.

Пожары на Родосе не могут потушить уже несколько дней, которые возникли из-за экстремально высоких температур. Власти эвакуируют из зоны стихийного бедствия людей, среди которых туристы. По последним данным, в безопасные места вывезли 19 тысяч человек.

Ранее российские туристы рассказали 5-tv.ru об обстановке на острове и проблемах с эвакуацией.