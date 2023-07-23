В ЛНР сообщили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по селу Золоторевка

Сведения о повреждении инфраструктуры и пострадавших утоняются.
Фото: Reuters / US ARMY
Украинские националисты обстреляли кассетными снарядами село Золотаревка в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Отмечается, что найденные осколки говорят о том, что ВСУ получили их от западных партнеров. Сведения о повреждении инфраструктуры и пострадавших утоняются.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира. США и Украина не входят в их число.
16 июля президент России Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов.
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