«Будет еще труднее»: в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 350 0

В Китае похвалили Путина за ответ на поставку США кассетных бомб Украине

«Будет еще труднее»: в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов

Фото: Reuters / US ARMY

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Тема:
Спецоперация

Накануне президент заявил, что Россия оставляет за собой право на зеркальную реакцию применения данного оружия в зоне спецоперации.

Ответ президента России Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов поддержали в Китае. Читатели портала «Гуаньча» отметили, что американцы продолжают делать преступные вещи.

«Это мир, который очень снисходителен к грабителям. Путин бросил им вызов», — написал один из комментаторов.

«Он готовится. Теперь Украине будет еще труднее», — добавил другой.

Также китайцы отметили, что США «плевали» на моральные правила, поэтому мир будет радоваться, когда развалится НАТО.

Накануне, 16 июля, Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами мира. Россия, США и Украина не входят в их число.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину.

Тема:
Спецоперация
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