Не менее девяти человек погибли в результате крушения самолета в Судане

Самолет потерпел крушение в Судане, по меньше мере погибли девять человек. Об этом сообщает издание Al-Hadath, ссылаясь на суданскую армию.

Уточняется, что транспортный гражданский самолет «Антонов» упал при взлете в аэропрту Порт-Судана. Предварительная причина — техническая неисправность.

По официальной информации армии Судана, среди погибших было четверо военных.

По данным источников издания, погибших больше — 11. Есть пострадавшие. Также сообщается, что авиакатастрофе выжил ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше. По последним данным, погибли пять человек.