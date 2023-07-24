Не менее девяти человек погибли в результате крушения самолета в Судане

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 74 0

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность воздушного судна.

Не менее девяти человек погибли в результате крушения самолета в Судане

Фото: www.globallookpress.com / Vasyl Shevchenko

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Самолет потерпел крушение в Судане, по меньше мере погибли девять человек. Об этом сообщает издание Al-Hadath, ссылаясь на суданскую армию.

Уточняется, что транспортный гражданский самолет «Антонов» упал при взлете в аэропрту Порт-Судана. Предварительная причина — техническая неисправность.

По официальной информации армии Судана, среди погибших было четверо военных.

По данным источников издания, погибших больше — 11. Есть пострадавшие. Также сообщается, что авиакатастрофе выжил ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше. По последним данным, погибли пять человек.

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