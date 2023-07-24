Мэр города Манта в Эквадоре Агустин Интриаго убит в результате нападения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 66 0

О преступлении сообщил президент страны Гильермо Лассо.

Мэр города Манта в Эквадоре Агустин Интриаго убит в результате нападения

Фото: twitter / Agustín Intriago Q. / agustinintriago

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В результате нападения убит мэр эквадорского города Манта Агустин Интриаго. О смерти чиновника рассказал в своем Twitter глава государства Гильермо Лассо. В МВД страны заявили, что при атаке были ранены еще четыре человека, в том числе двое исполнителей преступления. Один из злоумышленников, полагают в ведомстве, является гражданином Венесуэлы. Сообщается также, что в числе погибших есть еще один человек, но его имя официально не разглашается.

«Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент», — написал Лассо.

Президент Эквадора подчеркнул, что по его приказу правоохранители предпримут все возможные меры для задержания всех причастных к убийству чиновника. Местная пресса в своих материалах описывает нападение: исполнители подъехали к Интриаго на машине, затем из авто вышел человек с оружием в руках и расстрелял его. Под пули якобы попала стоявшая рядом молодая женщина — предположительно, спортсменка Ариана Чанкай. Она и стала второй жертвой.

Мэр города Манта получил тяжелые ранения и был экстренно госпитализирован с места происшествия. В больнице несмотря на отчаянные попытки врачей спасти его пострадавший скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали судебных разбирательств по делу о покушении на певца Авраама Руссо.

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